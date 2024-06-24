Россия что-то требует от Израиля
На занятых Израилем землях на Западном берегу реки Иордан «продолжается застройка незаконных поселений, а местные жители выселяются», заявил постпред России при ООН Василий Небензя.
«Россия требует от Израиля отказаться от операции в Рафахе, освобождение израильских заложников и освобождение задержанных палестинцев», - сказал Небензя, поприветствовал недавнее признание рядом стран Палестины как государства.
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