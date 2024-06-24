Россию обидели разговоры о том, что она не применит ядерное оружие

«Недооценка» со стороны Запада возможности применения Россией ядерного оружия «может иметь фатальные последствия», заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, выступая на «Примаковских чтениях».

«Ситуация нынешняя, действительно, не имеет легких решений и легких выходов. Вы правы, безусловно, в недооценке нашими западными противниками готовности России постоять за себя и обеспечить в любой ситуации собственные интересы, не хочется даже предполагать, что эта недооценка может приобрести трагический и фатальный характер», - сказал Рябков.

По его словам, «в России в сфере ядерного сдерживания созданы такие заделы, что ее безопасность будет гарантирована на десятилетия вперед».