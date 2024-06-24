ЕС выделяет десятки миллионов Азербайджану

Сегодня в Баку прошло первое мероприятие, собравшее экспертов по противоминной деятельности из стран-членов ЕС и Агентства Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA).

Как сообщается, Евросоюз выделит дополнительно 10 млн евро и окажет помощь в создании Центра передового опыта для обмена знаниями и инновациями в области гуманитарного разминирования, тем самым усиливая поддержку данного процесса в Азербайджане.

Данная инициатива является частью более широких усилий ЕС по поддержке гуманитарного разминирования в стране в преддверии COP29.