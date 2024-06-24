Выступая на мероприятии, в котором участвовали омбудсмены стран-членов Ассоциации, Алиева отметила, что текущие климатические проблемы в мире вызывают ряд опасений, связанных с будущим прав человека, и подчеркнула важность расширения международного сотрудничества для продвижения экологических прав.

Омбудсмен отметила важную роль национальных институтов по правам человека в привлечении внимания глобальной общественности к этим проблемам и в поиске эффективных решений.

Говоря о негативных последствиях вооруженных конфликтов для экологии, Алиева рассказала о проблеме мин в Азербайджане, указав, что мины, заложенные за почти тридцать лет оккупации на освобожденных территориях, представляют угрозу для жизни и здоровья людей, серьезно препятствуют возвращению бывших вынужденных переселенцев на родные земли, а также требуют значительных финансовых средств для восстановления разрушенной инфраструктуры и экосистемы.

Омбудсмен отметила, что в нашей стране реализуются важные мероприятия по решению экологических проблем, и что было утверждено и реализовано множество государственных программ, стратегий, национальных планов действий и других документов, связанных с охраной окружающей среды.

Алиева сообщила, что 2024 год в Азербайджане объявлен «Годом солидарности во имя зеленого мира», и что в этом году наша страна станет хозяйкой 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29). Омбудсмен также сказала, что в рамках COP29 в Баку пройдет Форум омбудсменов и национальных институтов по правам человека по вопросам изменения климата и прав человека и пригласила членов Ассоциации принять участие в этом мероприятии.