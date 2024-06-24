Украина требует экстрадиции от Казахстана

Офис генпрокурора Украины готовит пакет документов для обращения в компетентные органы Казахстана по поводу экстрадиции двух подозреваемых в покушении на убийство казахского журналиста Айдоса Садыкова, пишут зарубежные СМИ.

Уточняется, что оба подозреваемых являются гражданами Казахстана. Они покинули территорию Украины в день совершения преступления.

Нападение на Садыкова произошло 18 июня в Киеве. Сообщалось, что неизвестный выстрелил в блогера, когда тот находился в автомобиле вместе со своей женой. Активиста госпитализировали, он находится в тяжелом состоянии.