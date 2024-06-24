Награда Алиева нашла героя

«За особые заслуги в защите территориальной целостности Азербайджанской Республики и личную отвагу, проявленную при выполнении боевого задания, присвоить Натику Салим оглу Гасымову звание «Национальный герой Азербайджана» (посмертно)», - говорится в тексте документа.

Натик Гасымов родился в 1971 году в селе Кичик Гарамурад Гядабейского района Азербайджанской Республики. В связи с нападением вооруженных формирований Армении на суверенные территории Азербайджана в 1991 году добровольно записался в организованный в Агдамском районе батальон «Карабахские ястребы» и принимал участие в защите родины. В марте 1992 года в ходе боев в направлении села Пирлер (Храморт) Ходжалинского района был взят в плен военнослужащими Армении.

После гибели боевых товарищей Гасымов 5 дней воевал в одиночку, без воды и пропитания, сражался за Албанскую церковь, расположенную на высоте недалеко от села Пирлер Ходжалинского района.