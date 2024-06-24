Турецкие компании под санкциями США
США включили в санкционный список 4 физических и 44 юридических лица за связи с «теневой банковской сетью», которую используют Минобороны Ирана и КСИР.
Эта сеть позволяет скрывать доходы, получаемые за рубежом, которые могут быть использованы для разработки передовых систем вооружения, в частности дронов, подчеркивается в заявлении Минфина США. Отмечается, что санкции также введены против компаний из Турции, Китая и ОАЭ.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
Подписывайтесь на наш YouTube-канал!