Евро-2024: Австрия заняла 1-е место Франция и Нидерланды тоже вышли в 1/8 финала
На чемпионате Европы по футболу в Германии завершились матчи в группе «D».
1-е место в группе неожиданно заняла Австрия, обыгравшая сегодня Нидерланды со счетом 3:2. В другом матче 3-го тура Франция и Польша сыграли вничью 0:0.
Турнирное положение:
1.Австрия – 6 очков (3 матча)
2.Франция – 5 (3)
3.Нидерланды – 4 (3)
4.Польша – 1 (3)
Австрия в 1/8 финала сыграет со второй командой группы «F» (Турция, Чехия или Грузия). Франция встретится со второй командой группы «E» (Румыния, Бельгия, Словакия, Украина). Нидерланды попадут в плей-офф с 3-го места, а вот соперник пока неизвестен.