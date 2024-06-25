США работают над отправкой военных в Украину

Администрация президента США Джо Байдена работает над снятием запрета на размещение американских военных подрядчиков в Украине, сообщает CNN со ссылкой на американских чиновников.

По их словам, это поможет поддерживать и ремонтировать оружие, предоставленное Киеву Вашингтоном. Источники также отметили, что над этим вопросом все еще работают, и он еще не получил окончательного одобрения от президента США.

Как отмечает телеканал, снятие запрета будет означать еще одно значительное изменение в политике Байдена в отношении Украины.