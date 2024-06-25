Турция пригрозила Кипру: Огонь найдет и вас…

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что Кипр превращается в «операционный центр» для войны Израиля в Газе, и предостерег страну от вовлечения в действия оккупантов в регионе.

«Мы часто видим в разведывательных отчетах, что некоторые страны используют греко-кипрскую администрацию Южного Кипра в качестве базы, особенно для операций в Газе», - заявил Фидан в эксклюзивном интервью турецкому телеканалу HaberTurk, не уточнив характер разведывательных отчетов.

«Когда вы станете частью продолжающихся войн на Ближнем Востоке, этот огонь найдет и вас... А поскольку у нас одна география, он придет и к нам. Наш совет им - держаться подальше от конфликта», - сказал глава МИД Турции.

Турция ранее обвинила власти Кипра в том, что они разрешили использовать две британские базы на острове для поставок американского оружия Израилю во время войны в Газе.

Однако Республика Кипр и Соединенное Королевство заявили, что эти базы используются лишь в гуманитарных целях.