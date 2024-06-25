Сгоревшее вчера под Москвой здание института загорелось во второй раз ВИДЕО
Существует угроза обрушения бывшего здания Научно-исследовательского института «Платан» в подмосковном Фрязине, сообщили в оперативных службах.
Сегодня в здании, где накануне при пожаре погибли восемь человек, вновь начался пожар.
June 25, 2024
Вчера в бывшем здании научно-исследовательского института «Платан» в подмосковном городе Фрязино в результате пожара погибли восемь человек.
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