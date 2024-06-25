Администрация президента США Джо Байдена в настоящее время работает над стратегической реализацией с Израилем на случай столкновения еврейского государства с боевиками «Хезболлы». Аналогичная реализация была реализована еще в апреле, когда военная инфраструктура США помогала Израилю сбивать снаряды до того, как они достигнут Израиля.

Другой близкий источник в администрации Байдена сообщил, что большинство чиновников Минобороны и других ведомств США «пришли к соглашению» о том, что израильское вторжение в Южный Ливан и, следовательно, полномасштабная война «Хезболлой», вероятно, неизбежно, и все, что они могут сделать сейчас, - это подготовиться.

На фоне происходящего в социальных сетях распространяются кадры, на которых, вероятно, запечатлена переброска израильских войск к ливанской границе.