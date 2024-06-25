Фархад Мамедов, автор haqqin.az 25 июня 2024, 22:57

Как уже сообщал haqqin.az, 12 июня Европейская комиссия и Казахстан совместно открыли в Астане Координационную платформу Транскаспийского транспортного коридора, созданную для того, чтобы превратить Срединный коридор, чья значимость как международного торгового маршрута через Азербайджан в обход России значительно возросла за последние два года, в эффективный, конкурентоспособный и устойчивый торговый маршрут. Решение о запуске платформы было принято на форуме инвесторов по укреплению транспортных связей между Евросоюзом и Центральной Азией, состоявшемся в Брюсселе в январе этого года.

Уайлдер Алехандро Санчес, известный исследователь Центральной Азии и президент консалтинговой компании Second Floor Strategies, головной офис которой находится в Вашингтоне, проанализировал в статье для американского журнала Diplomat пути повышения эффективности Срединного коридора, проложенного в обход России. В статье говорится, что Европейский Союз весьма заинтересован в развитии данного проекта и с этой целью даже готов направить миллиарды долларов инвестиций в государства Центральной Азии, расположенные вдоль Срединного коридора. Одновременно следует обратить внимание на то, что поддержка этого проекта со стороны Соединенных Штатов Америки, наоборот, довольно слаба. И это странно… США хотят соединить Казахстан с Узбекистаном Как пишет автор, в середине июня нынешнего года Кэтрин Тай, официальный торговый представитель США, посетила Казахстан и Узбекистан, и это фактически был первый визит американского торгового представителя в регион Центральной Азии. В Астане госпожа Кэтрин Тай обсуждала с представителями Казахстана рамочное соглашение о торговле между Соединенными Штатами и Центральной Азией и инвестициях. По мнению Санчеса, целью этой встречи была поддержка Срединного или Транскаспийского международного транспортного коридора, который соединяет Китай с Европой через территории Центральной Азии, Каспийского региона и Южного Кавказа. Понятно, что государства этих регионов, развивая данный маршрут, крайне заинтересованы в привлечении западных инвестиций и сохранении баланса между Китаем и Россией. Всемирный банк определил десять действий, способных утроить к 2030 году объем торговли по Срединному коридору.

Винни Ван, руководитель программы Всемирного банка по Европе и Центральной Азии, рассказала об этом на недавней Транскаспийской конференции, состоявшейся в Вашингтоне. В частности, эксперты предлагают построить для уменьшения заторов в городах на маршруте Срединного коридора объездные дороги, проложить новую железную дорогу, которая соединит Казахстан с Узбекистаном, а также закупить все необходимое оборудование для увеличения пропускной способности казахстанского порта Актау на Каспийском море. В статье, опубликованной в журнале Diplomat, отмечается также важность современной таможенной системы и указывается, что Всемирный банк и другие организации ведут работу по цифровизации системы, координируя работу региональных институтов с целью ускорения прохождения грузов через таможню. Почему так важна американская поддержка Срединного коридора По мнению автора статьи, тесное партнерство стран, расположенных вдоль Срединного коридора, имеет принципиальную важность. В то же время, как прогнозирует Санчес, партнерство это станет достаточно сложным, когда начнется этап выстраивания конкурирующих маршрутов. К примеру, стратегически важный железнодорожный маршрут Китай – Кыргызстан – Узбекистан будет конкурировать со Срединным коридором, пропуская торговые потоки с Запада в Китай и обратно.

В своем анализе ситуации Уайлдер Алехандро Санчес приходит к выводу, что США отстают от Евросоюза в вопросах поддержки Срединного коридора, поскольку не являются непосредственным бенефициаром данного проекта. «Объем торговли Вашингтона с Центральной Азией невелик, - пишет автор. - Но если коридор заработает в полную силу, то товарооборот между США и этим регионом, несомненно, возрастет». По мнению экспертов Всемирного банка, для перевозки значительно большего количества товаров с Запада в Центральную Азию необходимо кардинально улучшить инфраструктуру, усилить межведомственное сотрудничество и внедрить современную таможенную систему. В статье также говорится, что региональное сотрудничество и интеграция между республиками Центральной Азии и Южного Кавказа крайне важны для развития Срединного коридора, однако пока еще не достигли желаемого уровня. «Между республиками Центральной Азии часто наблюдаются пограничные споры, а между Азербайджаном и Туркменистаном периодически возникают разногласия, - отмечает Санчес. - Иногда цели стран региона противоречат друг другу. Поэтому необходимо создать более широкий региональный механизм для вывода Транскаспийского торгового маршрута на новый уровень». По мнению автора публикации, в этом контексте важно усиление поддержки Срединного коридора со стороны США. Новый маршрут в обход России: китайский дракон вступает в «войну коридоров» Напомним, что проходящий через Азербайджан Срединный коридор считается конкурентом международного транспортного коридора «Север - Юг», которому Российская Федерация придает большое значение. После начала крупномасштабных военных действий в Украине Москва начала кардинально пересматривать свои торговые маршруты и активизировала ветку коридора «Север - Юг», проходящую через Каспийское море.

В результате за последние два года объем грузоперевозок между Россией и Ираном через Каспийское море резко увеличился. В настоящее время Москва работает над строительством в Иране 162-километрового отрезка железной дороги Решт - Астара, что позволит активизировать еще одну ветку этого коридора, проходящую через территорию Азербайджанской Республики. В геополитической конкуренции за международные торговые коридоры, которая приобретает все более жесткий характер, Китай также является одним из ключевых игроков. В прошлом месяце на саммите «Центральная Азия - Китай», который проходил в Сиане 18 и 19 мая нынешнего года, Китай, Узбекистан и Кыргызстан подписали трехсторонний документ, определяющий дальнейшие шаги по строительству железной дороги в обход России. Ее строительство планируется завершить за шесть лет. После чего Пекин, Бишкек и Ташкент смогут получить под свое начало более короткий путь в Европу, который проляжет в обход подпавшей под международные санкции Запада России. Помимо китайского руководства, в саммите «Центральная Азия — КНР» приняли участие президенты Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Туркменистана. Это была первая за тридцать один год полноформатная встреча между лидерами Китайской Народной Республикой и Центральной Азии. А 19 мая председатель Коммунистической партии Китая Си Цзиньпин и президенты пяти государств Центральной Азии приняли Сианьскую декларацию о взаимной поддержке.

Маршрут строящейся железной дороги, которая будет проложена в обход территории Российской Федерации, начнется в Кыргызстане, потом сольется с железнодорожной сетью Узбекистана, после чего через Иран, Турцию и оттуда по железнодорожному тоннелю, проложенному по дну пролива Босфор, достигнет территории Европейского Союза. Первоначально соглашение о строительстве этой железной дороги было заключено 14 сентября 2022 года в рамках состоявшегося в Самарканде саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Новый документ будет определять следующие шаги реализации проекта, в частности, разработку детального проектирования, исследования, а также определение модели инвестиций и финансирования. Новая железная дорога за 1,6 триллиона долларов! Здесь уместно напомнить, что этот маршрут планировался еще до введения экономических санкций против России. Так что в настоящее время его значение для Китайской Народной Республики резко возросло. Поскольку из-за санкций Китаю становится все сложнее переправлять товары в Европу через территорию России, против которой Европейский Союз ввел недавно новые ограничения. Георгий Властопуло, российский транспортный эксперт, возглавляющий компанию OptimaLog, сообщил в интервью «Московской газете», что Китай когда-то вложил без малого 800 миллиардов долларов в инфраструктуру железных дорог и субсидирование перевозок грузов по маршруту «Великий шелковый путь», проходивший через территории России и Казахстана. «Говорят, что новый железнодорожный маршрут по югу через Кыргызстан, Туркмению и Иран из-за сложной геодезии может обойтись участникам проекта в два раза дороже, - сказал, в частности, Властопуло. - Путь проходит через иранские горы, следовательно, необходимо строительство множества мостов и тоннелей. К тому же некоторые территории на этом маршруте либо уже выкуплены правительством Исламской республики, либо аффилированными с ним структурами, поскольку являются туристически привлекательными».

Тем не менее, при всех технических сложностях проекта, предполагающего прокладку 500-километрового железнодорожного полотна через сложные с геодезической точки зрения территории, для Китая это вполне решаемая задача, считает транспортный эксперт. Тем более что перед руководством КНР стоит стратегическая цель - диверсифицировать риски, связанные с Россией. «Китай понимает, что Россия находится под санкциями и что, скорее всего, это надолго, - подчеркнул Георгий Властопуло. - А грузы надо отправлять в Европу. Через Узбекистан в первую очередь. И именно там Китай собирается наращивать значительные объемы грузов. Об этой истории со строительством железной дороги в обход России говорят уже около пяти лет, а после 2022 года стали говорить уже всерьез. Проект предполагает выход на порты Каспия и дальше через Азербайджан, Грузию и Черное море в Европу. Но все это требует инвестиций в размере порядка 300 миллиардов долларов. В первую очередь, вкладываться в этот проект будет Китай, поскольку у стран Центральной Азии таких денег просто нет. В то же время надо иметь в виду, что Черное море далеко небезопасно, на нем происходит вооруженный конфликт, продолжительность которого прогнозированию не поддается. Да, проект строительства железной дороги запущен и будет форсироваться, но, на мой взгляд, только до портов Каспийского моря. А дальше все будет развиваться в зависимости от геополитической обстановки. Китай — это страна, которая умеет ждать и получать бенефиты в любой геополитической ситуации. Что же касается потерь России, то это потери транзитного трафика. Собственно, с 2022 года этот трафик упал на 30-40 процентов. Раньше мы получали тарифы за транзит благодаря прекрасному географическому положению. Однако сегодня и воздушные, и железнодорожные транзиты никаких бенефитов не принесут». Китай получает прямой выход к Каспийскому морю «Это чрезвычайно важный и эффективный проект для Центральной Азии, можно сказать, важнейший трек региона, — заявил в интервью «Московской газете» транспортный эксперт Яков Гуревич. — Если говорить про Кыргызстан и Узбекистан, то этот проект дает им прямые связи с Китаем. Проект заходит в Ферганскую долину, где наблюдается дикая безработица, и может существенно повлиять на улучшение социальной ситуации как в Узбекистане, так и в Кыргызстане.