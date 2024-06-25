Война за коридоры: сталкиваются интересы России и Китая наш обзор
Как уже сообщал haqqin.az, 12 июня Европейская комиссия и Казахстан совместно открыли в Астане Координационную платформу Транскаспийского транспортного коридора, созданную для того, чтобы превратить Срединный коридор, чья значимость как международного торгового маршрута через Азербайджан в обход России значительно возросла за последние два года, в эффективный, конкурентоспособный и устойчивый торговый маршрут.
Решение о запуске платформы было принято на форуме инвесторов по укреплению транспортных связей между Евросоюзом и Центральной Азией, состоявшемся в Брюсселе в январе этого года.
Уайлдер Алехандро Санчес, известный исследователь Центральной Азии и президент консалтинговой компании Second Floor Strategies, головной офис которой находится в Вашингтоне, проанализировал в статье для американского журнала Diplomat пути повышения эффективности Срединного коридора, проложенного в обход России.
В статье говорится, что Европейский Союз весьма заинтересован в развитии данного проекта и с этой целью даже готов направить миллиарды долларов инвестиций в государства Центральной Азии, расположенные вдоль Срединного коридора.
Одновременно следует обратить внимание на то, что поддержка этого проекта со стороны Соединенных Штатов Америки, наоборот, довольно слаба.
И это странно…
США хотят соединить Казахстан с Узбекистаном
Как пишет автор, в середине июня нынешнего года Кэтрин Тай, официальный торговый представитель США, посетила Казахстан и Узбекистан, и это фактически был первый визит американского торгового представителя в регион Центральной Азии.
В Астане госпожа Кэтрин Тай обсуждала с представителями Казахстана рамочное соглашение о торговле между Соединенными Штатами и Центральной Азией и инвестициях.
По мнению Санчеса, целью этой встречи была поддержка Срединного или Транскаспийского международного транспортного коридора, который соединяет Китай с Европой через территории Центральной Азии, Каспийского региона и Южного Кавказа. Понятно, что государства этих регионов, развивая данный маршрут, крайне заинтересованы в привлечении западных инвестиций и сохранении баланса между Китаем и Россией.
Всемирный банк определил десять действий, способных утроить к 2030 году объем торговли по Срединному коридору.
Винни Ван, руководитель программы Всемирного банка по Европе и Центральной Азии, рассказала об этом на недавней Транскаспийской конференции, состоявшейся в Вашингтоне.
В частности, эксперты предлагают построить для уменьшения заторов в городах на маршруте Срединного коридора объездные дороги, проложить новую железную дорогу, которая соединит Казахстан с Узбекистаном, а также закупить все необходимое оборудование для увеличения пропускной способности казахстанского порта Актау на Каспийском море.
В статье, опубликованной в журнале Diplomat, отмечается также важность современной таможенной системы и указывается, что Всемирный банк и другие организации ведут работу по цифровизации системы, координируя работу региональных институтов с целью ускорения прохождения грузов через таможню.
Почему так важна американская поддержка Срединного коридора
По мнению автора статьи, тесное партнерство стран, расположенных вдоль Срединного коридора, имеет принципиальную важность. В то же время, как прогнозирует Санчес, партнерство это станет достаточно сложным, когда начнется этап выстраивания конкурирующих маршрутов. К примеру, стратегически важный железнодорожный маршрут Китай – Кыргызстан – Узбекистан будет конкурировать со Срединным коридором, пропуская торговые потоки с Запада в Китай и обратно.
В своем анализе ситуации Уайлдер Алехандро Санчес приходит к выводу, что США отстают от Евросоюза в вопросах поддержки Срединного коридора, поскольку не являются непосредственным бенефициаром данного проекта.
«Объем торговли Вашингтона с Центральной Азией невелик, - пишет автор. - Но если коридор заработает в полную силу, то товарооборот между США и этим регионом, несомненно, возрастет».
По мнению экспертов Всемирного банка, для перевозки значительно большего количества товаров с Запада в Центральную Азию необходимо кардинально улучшить инфраструктуру, усилить межведомственное сотрудничество и внедрить современную таможенную систему.
В статье также говорится, что региональное сотрудничество и интеграция между республиками Центральной Азии и Южного Кавказа крайне важны для развития Срединного коридора, однако пока еще не достигли желаемого уровня.
«Между республиками Центральной Азии часто наблюдаются пограничные споры, а между Азербайджаном и Туркменистаном периодически возникают разногласия, - отмечает Санчес. - Иногда цели стран региона противоречат друг другу. Поэтому необходимо создать более широкий региональный механизм для вывода Транскаспийского торгового маршрута на новый уровень».
По мнению автора публикации, в этом контексте важно усиление поддержки Срединного коридора со стороны США.
Новый маршрут в обход России: китайский дракон вступает в «войну коридоров»
Напомним, что проходящий через Азербайджан Срединный коридор считается конкурентом международного транспортного коридора «Север - Юг», которому Российская Федерация придает большое значение. После начала крупномасштабных военных действий в Украине Москва начала кардинально пересматривать свои торговые маршруты и активизировала ветку коридора «Север - Юг», проходящую через Каспийское море.
В результате за последние два года объем грузоперевозок между Россией и Ираном через Каспийское море резко увеличился. В настоящее время Москва работает над строительством в Иране 162-километрового отрезка железной дороги Решт - Астара, что позволит активизировать еще одну ветку этого коридора, проходящую через территорию Азербайджанской Республики.
В геополитической конкуренции за международные торговые коридоры, которая приобретает все более жесткий характер, Китай также является одним из ключевых игроков.
В прошлом месяце на саммите «Центральная Азия - Китай», который проходил в Сиане 18 и 19 мая нынешнего года, Китай, Узбекистан и Кыргызстан подписали трехсторонний документ, определяющий дальнейшие шаги по строительству железной дороги в обход России. Ее строительство планируется завершить за шесть лет. После чего Пекин, Бишкек и Ташкент смогут получить под свое начало более короткий путь в Европу, который проляжет в обход подпавшей под международные санкции Запада России.
Помимо китайского руководства, в саммите «Центральная Азия — КНР» приняли участие президенты Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Туркменистана. Это была первая за тридцать один год полноформатная встреча между лидерами Китайской Народной Республикой и Центральной Азии.
А 19 мая председатель Коммунистической партии Китая Си Цзиньпин и президенты пяти государств Центральной Азии приняли Сианьскую декларацию о взаимной поддержке.
Маршрут строящейся железной дороги, которая будет проложена в обход территории Российской Федерации, начнется в Кыргызстане, потом сольется с железнодорожной сетью Узбекистана, после чего через Иран, Турцию и оттуда по железнодорожному тоннелю, проложенному по дну пролива Босфор, достигнет территории Европейского Союза.
Первоначально соглашение о строительстве этой железной дороги было заключено 14 сентября 2022 года в рамках состоявшегося в Самарканде саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
Новый документ будет определять следующие шаги реализации проекта, в частности, разработку детального проектирования, исследования, а также определение модели инвестиций и финансирования.
Новая железная дорога за 1,6 триллиона долларов!
Здесь уместно напомнить, что этот маршрут планировался еще до введения экономических санкций против России. Так что в настоящее время его значение для Китайской Народной Республики резко возросло. Поскольку из-за санкций Китаю становится все сложнее переправлять товары в Европу через территорию России, против которой Европейский Союз ввел недавно новые ограничения.
Георгий Властопуло, российский транспортный эксперт, возглавляющий компанию OptimaLog, сообщил в интервью «Московской газете», что Китай когда-то вложил без малого 800 миллиардов долларов в инфраструктуру железных дорог и субсидирование перевозок грузов по маршруту «Великий шелковый путь», проходивший через территории России и Казахстана.
«Говорят, что новый железнодорожный маршрут по югу через Кыргызстан, Туркмению и Иран из-за сложной геодезии может обойтись участникам проекта в два раза дороже, - сказал, в частности, Властопуло. - Путь проходит через иранские горы, следовательно, необходимо строительство множества мостов и тоннелей. К тому же некоторые территории на этом маршруте либо уже выкуплены правительством Исламской республики, либо аффилированными с ним структурами, поскольку являются туристически привлекательными».
Тем не менее, при всех технических сложностях проекта, предполагающего прокладку 500-километрового железнодорожного полотна через сложные с геодезической точки зрения территории, для Китая это вполне решаемая задача, считает транспортный эксперт. Тем более что перед руководством КНР стоит стратегическая цель - диверсифицировать риски, связанные с Россией.
«Китай понимает, что Россия находится под санкциями и что, скорее всего, это надолго, - подчеркнул Георгий Властопуло. - А грузы надо отправлять в Европу. Через Узбекистан в первую очередь. И именно там Китай собирается наращивать значительные объемы грузов. Об этой истории со строительством железной дороги в обход России говорят уже около пяти лет, а после 2022 года стали говорить уже всерьез. Проект предполагает выход на порты Каспия и дальше через Азербайджан, Грузию и Черное море в Европу. Но все это требует инвестиций в размере порядка 300 миллиардов долларов. В первую очередь, вкладываться в этот проект будет Китай, поскольку у стран Центральной Азии таких денег просто нет. В то же время надо иметь в виду, что Черное море далеко небезопасно, на нем происходит вооруженный конфликт, продолжительность которого прогнозированию не поддается.
Да, проект строительства железной дороги запущен и будет форсироваться, но, на мой взгляд, только до портов Каспийского моря. А дальше все будет развиваться в зависимости от геополитической обстановки.
Китай — это страна, которая умеет ждать и получать бенефиты в любой геополитической ситуации. Что же касается потерь России, то это потери транзитного трафика. Собственно, с 2022 года этот трафик упал на 30-40 процентов. Раньше мы получали тарифы за транзит благодаря прекрасному географическому положению. Однако сегодня и воздушные, и железнодорожные транзиты никаких бенефитов не принесут».
Китай получает прямой выход к Каспийскому морю
«Это чрезвычайно важный и эффективный проект для Центральной Азии, можно сказать, важнейший трек региона, — заявил в интервью «Московской газете» транспортный эксперт Яков Гуревич. — Если говорить про Кыргызстан и Узбекистан, то этот проект дает им прямые связи с Китаем. Проект заходит в Ферганскую долину, где наблюдается дикая безработица, и может существенно повлиять на улучшение социальной ситуации как в Узбекистане, так и в Кыргызстане.
Для Китая же это прямой выход к Каспийскому морю через Кыргызстан и Туркменистан. Порт Туркменбаши — крупнейший на Каспийском море, а Каспий — это выход на Турцию и на Европу. В общем, точное повторение «Великого шелкового пути». Также это хороший выход на международный транспортный коридор «Север - Юг» и на Иран. В этой части Китай, вероятно, станет конкурентом России по загрузке путей. При этом строительство порта Туркменбаши финансирует Турция, которая тоже заходит в Центральную Азию через Каспий: основные потоки здесь идут через Азербайджан на Казахстан. И вот сейчас Турция получает еще один выход на Центральную Азию и Китай».
Если китайские товары получат достаточно быстрый доступ на узбекский и киргизский рынки, то они смогут ощутимо потеснить российские товары, считает транспортный эксперт.
По словам Гуревича, та рабочая сила из Кыргызстана, которая раньше ездила на заработки в Россию, теперь может развернуться в сторону Китая. Вдобавок появится еще один обходной коридор для связи Китая с Европой и, соответственно, для конкуренции с МТК «Север - Юг».
«Жители Ферганской долины могут зарабатывать на строительстве железной дороги, - считает российский эксперт. – Речь идет об очень серьезном и сложном в плане рельефа местности проекте. Около 450 километров дороги придется прокладывать в горах. Словом, без квалифицированной рабочей силы там не обойтись. К тому же в высокогорные районы далеко не всегда можно доставить технику, так что понадобятся чернорабочие, умеющие орудовать лопатой и киркой. И те, кто сегодня едут на заработки в Россию, получат возможность поработать недалеко от дома и при этом хорошо зарабатывать. Китай обладает всеми технологиями для реализации этого проекта, он давно к нему готовился и сейчас приступает к стройке. Возможно, эту железную дорогу построят даже быстрее, чем за шесть лет, поскольку она нужна всем - и Китаю, и Турции, и государствам Центральной Азии».
Отметим, что запуск нового железнодорожного маршрута, который начинается в Кыргызстане и пройдет через Узбекистан, Иран и Турцию, создаст серьезную конкуренцию Транскаспийскому международному торговому маршруту.
Другими словами, соперничество между торговыми коридорами, проходящими в обход России, и МТК «Север - Юг», являющимся приоритетным для России, будет неминуемо нарастать.