Россия точно знает, что нужно Грузии

Грузия «не хочет быть использованной в качестве плацдарма для угроз России», заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук.

«Все больше и больше они (Грузия) осознают себя как независимое суверенное государство, стремящееся жить в мире со своими соседями. Они понимают, что не хотят, чтобы их использовали как плацдарм для проецирования угроз для Российской Федерации», - сказал Оверчук.

Он добавил, что «эта тенденция положительно влияет на рост торгово-экономических связей России и Грузии».