Фарид Исаев, обозреватель haqqin.az 25 июня 2024, 23:18

Паломничество по святым местам в этом году обернулось большой трагедией. Сверхвысокие температуры, превышавшие порой 50 градусов, привели к смерти более тысячи трехсот человек. В этом году хадж совершили, по данным Саудовской Аравии, миллион восемьсот тысяч человек, и полмиллиона из них получили ту или иную помощь из-за воздействия жары на организм. Что касается погибших, они в основном принадлежат к той группе паломников, которая не смогла приобрести визу для посещения святых мест и приехала по туристической визе.

Посещение святых мест регулируется регистрацией на специальном правительственном портале, где можно получить специальную визу и пакет обслуживания, цена которого варьируется от трех тысяч до семнадцати тысяч долларов, в зависимости от уровня предоставляемых услуг – проживания, транспорта, а также дополнительных сервисов. Иногда часть суммы компенсируется правительством той страны, откуда паломник, но, очевидно, что такая цена не по карману многим верующим из бедных стран, хотя на хадж люди порой копят деньги всю свою жизнь. Тогда они прибегают к гораздо более дешевым услугам местных, домашних туроператоров, формально не предоставляющих возможности посетить Мекку, и отправляются в Саудовскую Аравию на свой страх и риск. В то время как организованные паломники получают возможность жить и перемещаться в более-менее комфортных условиях, с доступом к прохладным помещениям и воде, под присмотром персонала, включая медицинских работников, «дикари», предоставленные сами себе, нередко оказываются без защиты от солнца. По официальным данным, 141 тысяча человек из неорганизованных паломников получили помощь от теплового удара. Очевидно, общее число пострадавших намного больше, поскольку не все обратились за помощью. Очевидно, что необходимо предпринимать какие-то меры, в первую очередь против турфирм, которые отправляют людей в Саудовскую Аравию во время хаджа, не обеспечивая при этом необходимый уровень комфорта и безопасности. Из 650 умерших паломников-египтян 638 оказались из числа незарегистрированных. Египетские власти лишили лицензий 16 туристических компаний и выступили за их уголовное наказание.