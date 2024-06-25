В Махачкале опять бои: Что происходит видео; обновлено 23:56
На улицах Махачкалы был замечен человек с оружием, при попытке задержания он пустился в бегство, сообщают местные паблики со ссылкой на очевидцев.
Территория в районе Университетской площади оцеплена. Проводится операция по поимке подозреваемого.
June 25, 2024
Другие источники сообщают, что в городе введен план «Перехват» -разыскивают двух вооружённых людей, открывших огонь по сотруднику пост-патрульной службы. В городе общий сбор сотрудников МВД. По данным СМИ, один из сотрудников патрульно-постовой службы увидел подозрительную чёрный автомобиль, в котором были 2 человека, одетых во всё черное. При попытке приблизиться они открыли стрельбу, после чего скрылись.
June 25, 2024
*** 23:39
На улицах Махачкалы вновь слышна стрельба - на кадрах очевидцев видно большое количество силовиков.
Жителей просят не выходить из домов.
June 25, 2024