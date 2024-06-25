На улицах Махачкалы был замечен человек с оружием, при попытке задержания он пустился в бегство, сообщают местные паблики со ссылкой на очевидцев.



Территория в районе Университетской площади оцеплена. Проводится операция по поимке подозреваемого.

Другие источники сообщают, что в городе введен план «Перехват» -разыскивают двух вооружённых людей, открывших огонь по сотруднику пост-патрульной службы. В городе общий сбор сотрудников МВД. По данным СМИ, один из сотрудников патрульно-постовой службы увидел подозрительную чёрный автомобиль, в котором были 2 человека, одетых во всё черное. При попытке приблизиться они открыли стрельбу, после чего скрылись.