Евгений Бай, автор haqqin.az, Вашингтон 00:06

В Америке сейчас все только и говорят, что о предстоящих в четверг дебатах между Джо Байденом и Дональдом Трампом. Все остальное забыто. Вынесенный жюри присяжных в суде Нью-Йорка вердикт о виновности Трампа в деле о взятке порноактрисе Сторми Дэниэлс мало повлиял на настроения сторонников экс-президента. Суд над сыном Байдена Хантером по делу о нелегальном приобретении пистолета - отпрыск президента также признан виновным - вообще списан в архив. Первые и необычайно ранние дебаты в Атланте определят весь дальнейший ход избирательной кампании и, вполне возможно, уже выявят того, кто победит на выборах. Ставки не могут быть выше. Ясно, что ни о какой ничьей не может идти и речи - один победит, другой проиграет.

«Если вы посмотрите на календарь ближайших пяти месяцев, остающихся до выборов, то поймете, что это ключевой момент в гонке, - говорит Чип Сальтцман, стратег республиканцев, который работал на бывшего вице-президента Майка Пенса. - И один из двух извлечет прибыль из дебатов». Основные месседжи дебатантов ясны. Штаб Трампа нацеливает своего босса на то, чтобы тот представил своего противника полностью утратившим связь с реальностью, которого его помощники таскают по всему миру, при том, что тот не приходит в сознание. Как сказал один из советников Трампа, Байден похож на труп из черной комедии 1989 года «Уикэнд у Берни», в котором двое проходимцев-страховщиков пытались представить своего бывшего, убитого мафией босса живым. Помощники Байдена описывают Трампа как невменяемого экстремиста и диктатора, у которого в мозгах что-то переключилось после того, как он проиграл выборы 2020, и он ни о чем не может больше думать, как о восстановлении собственной власти.

Модераторы из телеканала CNN, которые будут вести этот спектакль, приняли условия Байдена. Тот настоял, чтобы в зале не было публики и чтобы микрофоны сразу же отключались от участников дебатов после того, как один из них закачивал ответы на вопросы, а когда очередь доходит до другого, то включались бы только у него. Это было выгодно президенту. Во время последних дебатов между ним и Трампом в 2020 году последний тут же разражался гневной и громкой отповедью. «Это было похоже на пожар на мусорной свалке», - сказал один из тогдашних зрителей. Однако все детали поединка предусмотреть невозможно. Оба соперника со времени последних выборов ни разу не встречались и не оказывались вместе в одной и той же комнате. Советники убеждают Трампа не начинать его излюбленную песнь о том, что он проиграл выборы 2020 года — она всем американцам уже просто осточертела. Вместо этого предлагается говорить о делах, например, об инфляции или проблеме иммиграции. При этом не ясно, как Трамп сможет выиграть на обсуждении инфляции, которая к концу срока Байдена оказалась меньше, чем ожидалось.

Часть советников, идя против мнения большинства, говорят: не пытайтесь изображать Байдена умственно неполноценным. Дональд, похоже, внял этим предупреждениям. «Я не хочу недооценивать его», - говорит он сейчас, хотя еще совсем недавно сомневался в том, что Байден сможет устоять на ногах все 90 минут дебатов. Республиканский стратег Алекс Конант утверждает, что Трамп «должен выглядеть рассудительным и не отталкивать от себя независимых избирателей, которые голосовали за него на выборах 2016 года и против него на выборах 2020-го». Байден за неделю до дебатов отошел от всех дел и начал готовиться к дуэли в загородной резиденции в Кемп-Дэвиде. Там с ним изо дня в день проводит репетиции его советник Боб Бауэр. Он играет роль Трампа и задает Байдену самые неприятные вопросы. То же самое Бауэр проделывал и во время подготовки к дебатам 2020 года, которые Байден выиграл.

Трамп не замыкается. Наоборот, он усилил активность и проводит один за другим предвыборные ралли. На встрече с избирателями в Пенсильвании в субботу он спросил присутствующих совета: «Должен ли я быть крутым и говорить, что Байден - «худший президент в американской истории»? Или же мне следует быть спокойным и добреньким и позволять ему говорить все, что он хочет?» Аудитория разделилась ровно пополам, и Трамп, выждав момент, заявил: «Я, конечно, буду крутым!» Однако при всей крутости ему предстоит ответить на нелегкие вопросы. Как он станет депортировать нелегальных иммигрантов, коих в Америке около 13 миллионов? Как намерен амнистировать ненормальных своих сторонников, которые 6 января 2021 года взяли штурмом здание Капитолия и грозили повесить тогдашнего вице-президента Майка Пенса? Трамп отвечает, что будет внимательно изучать дело каждого нападавшего, но таких тысячи, и американцы ему не слишком верят.