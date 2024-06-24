Закир Гасанов: «18 тысяч армян попали в окружение»

Чтобы завершить эту операцию, мы собрали наши пушки, ракетные комплексы вокруг осажденных воинских формирований и приступили к мероприятиям по их обезвреживанию. Это было одной из причин, по которой Армения быстро подписала акт о капитуляции.

Одна из самых успешных операций ВС Азербайджана в ходе Отечественной войны была осуществлена в Агдамском направлении, о чем неоднократно упоминал президент Ильхам Алиев . В окружение попало большое соединение вооруженных сил Армении - по нашим подсчетам, около 15-18 тысяч человек личного состава.

«После применения опыта, обретенного во время войны, в ходе антитеррористической операции враг был разгромлен в короткий срок. В мире эту антитеррористическую операцию считают уникальной операцией, к ней проявляют интерес.

Президент Азербайджана проявил гуманность и позволил осажденным избежать уничтожения. Поэтому осажденный контингент по трехстороннему соглашению должен был немедленно покинуть территорию Азербайджана. Но они этого не сделали, наоборот, прибегли к провокациям, начали укреплять свои позиции.

Президент Ильхам Алиев в своих выступлениях отмечал, каковы были причины проведения антитеррористических операций. Во-первых, вы знаете, что они совершали провокации, проводили незаконные выборы. Армения официально поздравила их. Все это подготовило почву для проведения антитеррористической операции.

Что касается целей антитеррористической операции, то мне была дана задача - не наносить ударов по гражданским лицам, по гражданским объектам. Армия не входит ни в один населенный пункт. Армия действует только и исключительно против воинских формирований.

До начала антитеррористической операции, то есть перед массированными ударами, армяне, проживающие в Карабахской экономической зоне, были предупреждены за час вперед, чтобы они держались подальше от военных объектов.

После этой операции мы захватили большое количество трофеев - боеприпасов, техники, более 100 тысяч единиц стрелкового оружия. Согласно их (армян) плану, если бы здесь началась война, они подтянули бы сюда мобилизационные резервы Армении и использовали бы их. То есть все это мы знали и приняли меры. Должен сказать, что антитеррористическая операция была организована на очень высоком уровне, в частности, это касается планирования и взаимодействия личного состава. Все структуры – управленческие структуры, виды войск - настолько правильно понимали и профессионально выполняли свои обязанности, что везде говорят о том, что операция длилась лишь день. Я вам скажу, что вооруженные силы Армении были разгромлены в Карабахе всего за несколько часов».