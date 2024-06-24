На чемпионате Европы по футболу в Германии завершилась борьба в группе «С».

В заключительном туре оба матча завершились вничью 0:0. Ни в игре Дания – Сербия, ни во встрече Англия – Словения счет так и не был открыт.

В результате Англия с 5 очками заняла 1-е место, а вот чтобы определить обладателя 2-го места, пришлось даже считать желтые карточки у Словении и Дании, так как все остальные показатели были равны. В итоге датчане заняли 2-е место, а словенцы – 3-е. Но и Словения вышла в плей-офф с 3-го места.

Англия сыграет в 1/8 финала с одной из третьих команд. Дания встретится с Германией. Соперник Словении пока не определился. Также стало известно, что третья команда группы «B» Хорватия осталась за бортом 1/8 финала.

Турнирное положение

1. Англия – 5 очков (3 матча)

2. Дания – 3 (3)

3. Словения – 3 (3)

4. Сербия – 2 (3).