Украина готова выполнить требования Венгрии

Украина готова удовлетворить требования Венгрии по нацменьшинствам в рамках евроинтеграции. Об этом сообщила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

Во время Первой межправительственной конференции по началу переговоров о членстве Украины в ЕС Украина сделала заявление о выполнении Киевом 11 предложений Венгрии относительно национальных меньшинств.

«Украина искренне предана решению и полной имплементации 11 вопросов, поднятых венгерской стороной», - подчеркнула Стефанишина. Она отметила, что выполнение этих предложений будет происходить в рамках общего процесса евроинтеграции Украины.

Сегодня, 25 июня, в Люксембурге состоялась первая межправительственная конференция Украина - ЕС на уровне министров, что ознаменует старт переговоров с ЕС о членстве.