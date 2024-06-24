Кадыров поручил бороться с европейским радикализмом

Глава Чечни Рамзан Кадыров провел совещание с руководящим составом силовых ведомств и правоохранительных органов на фоне терактов в Дагестане.

Он призвал участников усилить работу по обеспечению общественной безопасности и профилактике терроризма и религиозного экстремизма. По словам Кадырова, «особый упор необходимо сделать на противодействие радикальной идеологии, исходящей из европейских стран».