Кадыров поручил бороться с европейским радикализмом
Глава Чечни Рамзан Кадыров провел совещание с руководящим составом силовых ведомств и правоохранительных органов на фоне терактов в Дагестане.
Он призвал участников усилить работу по обеспечению общественной безопасности и профилактике терроризма и религиозного экстремизма. По словам Кадырова, «особый упор необходимо сделать на противодействие радикальной идеологии, исходящей из европейских стран».
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