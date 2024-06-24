Боррель поприветствовал ордер на арест Шойгу

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель приветствовал решение Международного уголовного суда об ордерах на арест в отношении экс-министра обороны России и главы Генштаба российской армии.

ЕС решительно поддерживает работу Международного уголовного суда, отметил он.

"Ордера на арест, выданные МУС в отношении бывшего министра обороны (России) Сергея Шойгу и начальника Генштаба Валерия Герасимова, являются ключевым шагом для обеспечения полной ответственности за военные преступления и преступления против человечности, совершенные Россией в Украине", – написал Боррель на своей странице в соцсети Х.

Напомним, 25 июня стало известно, что Палата предварительного производства II Международного уголовного суда выдала ордера на арест экс-министра обороны России Сергея Шойгу и начальника Генштаба Вооруженных сил России Валерия Герасимова за обстрелы энергетической инфраструктуры Украины.

Ранее МУС выдал ордера на арест командующих Дальней авиации Воздушно-космических сил РФ и Черноморского флота РФ в рамках расследования обстрелов украинской энергетической инфраструктуры.

Первыми лицами, в отношении которых Суд выдал ордера, стали президент России Владимир Путин и уполномоченная по правам ребенка Мария Львова-Белова за их роль в вывозе детей с оккупированных территорий Украины.