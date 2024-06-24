Начался суд над Ассанжем
Заседание суда по делу основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа началось в Федеральном окружном суде США на острове Сайпан (Содружество Северных Марианских островов). Об этом сообщает Reuters.
Как отмечает агентство Associated Press, десятки представителей СМИ со всего мира собрались у здания суда, чтобы освещать ход заседания, однако в зал суда они не допускаются.
Ранее австралийский телеканал 9News сообщил, что Ассанжа сопровождает посол Австралии в США Кевин Радд.
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