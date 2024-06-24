Российский актер погиб во время боев в Украине
Актер Горномарийского драматического театра Михаил Пекцоркин погиб в зоне боевых действий в Украине.
Об этом сообщили в официальной группе учреждения культуры в соцсети "ВКонтакте".
"Коллектив Горномарийского драматического театра с прискорбием сообщает, что в ходе спецоперации погиб артист театра Пекцоркин Михаил Павлович, и выражает свои глубокие соболезнования родным и близким", - сказано в сообщении.
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