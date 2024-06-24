Ким Чен Ын выстрелил неудачно

Запуск баллистической ракеты КНДР, вероятно, закончился неудачно. Об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на южнокорейских военных.

"Северная Корея в 05:30 по местному времени запустила неизвестную баллистическую ракету из района Пхеньяна в сторону Японского моря, но, по оценкам, пуск закончился провалом", - говорится в сообщении комитета начальников штабов.

В Сеуле добавили, что разведывательные органы Южной Кореи и США ведут анализ.