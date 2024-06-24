Британские ВМС заявили о новой атаке

Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при ВМС страны сообщило, что получило информацию о нападении на торговое судно в Аденском заливе. Вблизи судна упала ракета, передают зарубежные СМИ.

Как сообщил капитан, никто не пострадал.

«UKMTO получило сообщение об инциденте в 52 морских милях (более 96 км — ред.) к северу от Адена в Йемене»,— говорится в сообщении UKMTO в соцсети X. Британские власти ведут расследование инцидента.

Поздно вечером 25 июня военный представитель хуситов Яхья Сариа заявил об атаке движения на израильское судно MSC Sarah V. Удар был нанесен при помощи баллистической ракеты.

Нападения йеменских хуситов в Красном море, Аденском заливе и Баб-эль-Мандебском проливе происходят с ноября 2023 года. Они атакуют суда и корабли, связанные с США, Великобританией и Израилем. Таким образом, хуситы поддерживают палестинское движение «Хамас» в войне с Израилем.