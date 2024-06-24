26 июня на различных центральных улицах и проспектах города Баку начались шествия военнослужащих в сопровождении военных оркестров.

Перед маршами по случаю 26 июня - Дня Вооруженных сил был исполнен государственный гимн Азербайджанской Республики.

Затем был дан старт маршам военнослужащих по пяти маршрутам:

- Дворец Гейдара Алиева - проспект Бюльбюля - киноцентр «Низами» - проспект Нефтяников - площадь «Азадлыг» - торговый центр AMAY;

- Шехидляр хиябаны - комплекс Flame Towers - станция метро «Ичеришехер» - крепостные ворота Гоша гала гапысы - Азербайджанский государственный кукольный театр - круг «Азнефть» - памятник «Бахрам Гуру»;

- Парк Газанфара Мусабекова - улица Абдуррагим бека Ахвердиева - проспект Гусейна Джавида - парк Гусейна Джавида - Парламентский проспект – Шехидляр хиябаны;

- Спортивно-развлекательный центр «Олимпик Стар» - улица Самеда Вургуна - Парк офицеров - Бакинский государственный цирк - Дворец Гейдара Алиева - памятник Имадеддину Насими - проспект Нефтяников;

- Памятник Нариману Нариманову - Центральный парк - Азербайджанский государственный академический национальный драматический театр - Зимний парк - Дворец Гейдара Алиева - Центральный банк Азербайджанской Республики - торговый центр 28 Mall;

Шествие военнослужащих по маршрутам в Баку продлится до 12:00.

Сегодня с 19:00 до 21:00 в определенных местах на территории Приморского бульвара города Сумгаит, центральных улицах и проспектах городов Гянджа, Шуша и Бардинского района также пройдут показательные выступления оркестров.