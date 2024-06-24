Ильхаму Алиеву представлен военно-транспортный самолет Leonardo
26 июня в Международном аэропорту Гейдар Алиев президенту Азербайджанской Республики, Верховному главнокомандующему Вооруженными силами Ильхаму Алиеву был представлен военно-транспортный самолет типа C-27J Spartan производства итальянской компании Leonardo, сообщается на официальном сайте главы азербайджанского государства.
В мероприятии приняли участие министр обороны Италии Гуидо Крозетто, заместитель министра иностранных дел и международного сотрудничества Италии Эдмондо Чириелли, президент компании Leonardo Стефано Понтекорво.