«Макрон стал токсичным для своих союзников...»

Популярность французского президента Эммануэля Макрона слабеет, и кандидаты на выборах в парламент страны могут дистанцироваться от его образа в предвыборной кампании, признало руководство подразделения по связям с общественностью Елисейского дворца, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Его ближайшие сторонники опасаются, что личный бренд президента стал токсичным, из-за чего десятки депутатов, сопровождавших Макрона в его политической карьере, перед выборами желают изменить тактику предвыборной кампании. Большинство проправительственных кандидатов не стали размещать изображение Макрона на своих листовках и предвыборных плакатах. На расстоянии держатся даже такие политические тяжеловесы среди близких соратников, как министр финансов Брюно Ле Мэр и премьер Габриэль Атталь.

«Да, есть неприятие президента», — признал в эфире BFMTV Эдуард Филипп, занимавший пост премьера в первом правительстве Макрона.

Близкий к Макрону собеседник агентства назвал нормальным то, что кандидаты не используют образ президента, поскольку это выборы в парламент, а не на пост главы государства. Источник признал возможность поражения пропрезидентских сил, но отметил, что только диктаторы не рискуют.