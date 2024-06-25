Иран – США: «Немедленно вывести войска»

Постоянный представитель Ирана при ООН Амир Саид Иравани потребовал от США немедленно и полностью вывести американский воинский контингент из Сирии. Его слова приводит агентство IRNA.

"Для мира и стабильности в Сирии необходим полный, немедленный и безоговорочный вывод американских войск из Сирии, - сказал он на заседании Совета Безопасности ООН по гуманитарной и политической ситуации в Сирии. - Вместо борьбы с терроризмом они продолжают воровать нефть, грабить сирийский народ и поддерживать группировки, объявленные ООН террористическими, например, "Джабхат ан-Нусра" и "Хайят Тахрир аш-Шам".

Дипломат подчеркнул, что "международное сообщество не должно оставлять сирийский народ один на один в борьбе с терроризмом, иностранной оккупацией и экономическим террором, причиной которому стали нелегитимные санкции".

Как подчеркнул иранский постпред, "борьба с террористами в Сирии должна продолжаться до полного устранения исходящих от них угроз, <…> нельзя позволять им брать в заложники большое количество мирных жителей и превращать такие районы, как Идлиб, в свои убежища".