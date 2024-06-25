Национальная разведывательная организация Турции (МİТ) ликвидировала одного из лидеров террористической «Рабочей партии Курдистана» (РПК) Али Динчера в ходе спецоперации в районе Камышлы в Сирии.

Али Динчер, находящийся в розыске по красной линии Интерпола, лично участвовал и организовывал множество террористических актов, совершенных РПК.

Али Динчер присоединился к РПК в 1991 году. 13 ноября 1997 года в районе Яйладере провинции Бингель организовал атаку, в результате которой погиб жандарм Ихсан Бахчиван и было ранено 5 солдат. Он также организовал террористическую атаку 30 сентября 1997 года, погубив четырех человек.

20 июля 1999 года в Бингеле Али Динчер был исполнителем атаки, в результате которой погибли полицейские Ахмет Биркач и Мустафа Юксел. Там же Динчер организовал террористические акты 28 сентября 2003 года и 15 мая 2004 года, что привело к жертвам.

29 мая 2003 года террорист лично участвовал в террористических актах в районе Бингёль/Яйладере, в результате которых были ранены 10 солдат, а 7 июня 2004 года – еще четыре. Али Динчер также руководил атакой 2007 года на взвод турецких коммандо в районе Даглыджа провинции Хаккари, в результате которой погибли 12 солдат и 16 солдат были ранены, а также нападением 2008 года на управление жандармерии в Актутуне.