Жапаров извинился перед народом Кыргызстана за свою племянницу

Видеоролик с предложением в ущелье под Бишкеком, который опубликовала племянница президента, «Мисс Кыргызстан — 2020» Лазат Нуркожоева, вызвал в Сети много гневных комментариев.

«Близкие руководства страны должны быть примером для других. Я часто повторяю, что нужно остановить расточительство. <...> Надеюсь, что впредь они будут думать, а затем делать. Верю, что пара сделает правильные выводы после критики народа», — сказал президент.

По словам Жапарова, будущий зять «сделал это по молодости» и не подумал, прежде чем делать помпезное предложение, вместо того чтобы постараться не нарываться на критику и «не подставлять президента».

Жапаров также отметил, что постоянно предупреждает братьев и их детей, чтобы они не вмешивались в государственные дела: «Конечно, я предъявляю строгие требования к своим братьям и их детям. Я всегда предупреждал их не повторять ошибок прошлого, не вмешиваться в государственные дела. И я не буду вмешиваться. Раньше я критиковал других. Теперь это вернулось ко мне. И я извиняюсь перед народом за свою племянницу».