Армения прогнозирует делимитацию границы с Азербайджаном

Армения готова подписать мирный договор как можно скорее, а недавно предложила подписать его в течение месяца. Об этом в беседе с журналистами заявил секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян.

На вопрос, стал ли Тавуш безопаснее после установки пограничных столбов, он ответил: «Процесс демаркации границы в Тавуше, по нашей оценке, приносит больше стабильности, но для полной стабильности, естественно, нужен мирный договор. Должен быть мир, чтобы были полностью уверены, что эскалации не будет. В этом основные гарантии».

Григорян сообщил, что сейчас в Тавуше проведена демаркация на 4 участках, возможно, она будет продолжена и в других местах. «То есть это фрагментарно, невозможно провести демаркацию всей границы сразу. Основа - карта 1976 года», - сказал он. На вопрос, будет ли на следующем этапе проведена демаркация в Джермуке, Григорян ответил, что у сторон пока нет согласия.