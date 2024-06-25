Клинтон объяснила Байдену, как побороть Трампа

Действующему главе Белого дома Джо Байдену нужно «решительно бороться» со своим оппонентом, экс-президентом США Дональдом Трампом, во время предвыборных дебатов. Об этом заявила экс-кандидат в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон в статье для журнала The New York Times.

«Я единственный человек, который участвовал в дебатах как с Трампом, так и с Байденом. Я знаю, как тяжело выйти на эту сцену и что почти невозможно сосредоточиться на сути, когда в деле участвует Трамп. Он перебивает и запугивает — однажды он даже преследовал меня по сцене, — потому что хочет вывести противника из равновесия», — рассказала политик.

Клинтон подчеркнула, что «уловки Трампа потерпят неудачу», если Байден будет «решительно бороться».