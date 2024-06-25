Глава МИД Ливана летит в США
Исполняющий обязанности министра иностранных дел и по делам эмигрантов Ливана Абдалла Рашид Бухабиб отправился в Брюссель, где проведет серию встреч с высокопоставленными представителями стран Евросоюза. Об этом сообщают ливанские СМИ.
Отмечается, что затем Бухабиб отправится в США и Канаду.
По данным ливанских СМИ, поездка Бухабиба проводится в рамках усилий Ливана по предотвращению полномасштабной войны между Израилем и "Хезболлой".
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