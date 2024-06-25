Дмитрий Рой, автор haqqin.az 13:21

Накануне в Москве состоялась встреча замглавы МИД РФ Михаила Богданова с представителем высшего политического руководства ХАМАСа Абу Марзуком. Влияния на урегулирование конфликта Израиль-ХАМАС Москва не имеет никакого. Более того, и сами хамасовцы такой роли Москве не предусматривают. Но уж очень хочется Кремлю представить себя в качестве участника процесса, а потому и приглашают они к себе в гости делегации функционеров ХАМАС с завидной регулярностью. А те едут, отчего же не поехать, если все расходы за счет приглашающей стороны.

На днях, кстати, стало известно о распоряжении правительства РФ о готовности принять в стране до 43 тысяч палестинских беженцев, на размещение и питание которых на срок 6 месяцев выделяется около 600 тысяч долларов. Судя по всему, эти «беженцы» будут предельно законопослушными и всякий религиозный экстремизм среди новоприбывших будет категорически исключен. Причем Абу Марзук ни единым словом не выразил соболезнования в связи с произошедшей накануне террористической атаки исламистов в Дагестане. Что, впрочем, было вполне ожидаемо – не может же один террорист подвергать «правое дело» борьбы других бандитов с кяфирами. Можно было бы списать игры Кремля с ХАМАС на некомпетентность российского руководства. Многие, кстати, так и думают. И не без оснований, поскольку серьезных экспертов по Ближнему Востоку на службе Кремля не осталось, а если почитать, что пишут нынешние «консультанты», то создается впечатление, что они живут в какой-то параллельной реальности, но зато в строгом соответствии с «генеральной линией».

Но отчего-то вдруг подумалось, что кремлевская некомпетентность – не совсем некомпетентность. И имеет под собой «второе дно», иными словами, хитрый план, этакую многоходовочку, до которого в Кремле много охотников. И понемногу, выуживая в информационных потоках информацию по крупицам, сопоставляя ее, перепроверяя и накладывая на текущие процессы – поневоле приходишь к выводу, что нынешние кремлевские небожители затевают новую старую партию, знакомую им по временам молодости, – поддержку «национально-освободительного движения» времен позднего СССР. Или, выражаясь по-современному, ведение прокси-войн против государств «недружественного Запада» и их союзников. При таких раскладах люди типа Абу Марзука вполне могут стать новыми Ясирами Арафатами, африканские вожди – новыми национальными героями, ну а в Латинской Америке своих Че Гевар и Сандино всегда хватало в избытке. И с этой точки зрения заигрывания с ХАМАС выглядят, согласитесь, несколько по-иному. Зловеще, но вполне логично. Кто-то возразит, что нынче этих прокси хоть ложкой ешь. У того же Ирана их счет на десятки идет. И цели их в чем-то с целями Кремля отчасти совпадают. Зачем создавать новое, если уже есть вполне работающие структуры? Бери в аренду у союзников, а то и вовсе перекупай целиком, и пользуйся в своих интересах.