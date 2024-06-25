В Минтруда порадовали очередными успехами

Сфера электронных услуг в области труда, занятости и социальной защиты постепенно расширяется, и внедряется ряд новых проактивных услуг. Об этом было заявлено на очередном заседании коллегии министерства труда и социальной защиты населения.

Министр Сахиль Бабаев сообщил, что за последние годы одним из основных направлений процесса социальных реформ является реализация программы цифровизации государственных социальных услуг. Было подчеркнуто важное значение электронных услуг в обеспечении прозрачности, оперативности, эффективности и удовлетворенности граждан.

Отмечено, что из 159 услуг министерства более 145, или свыше 90 процентов, уже предоставляются через цифровую платформу, включая более 50 услуг в проактивном порядке. В настоящее время разрабатываются проактивные услуги для назначения ряда пособий, связанных с обязательной государственной социальной страховкой. Также обсуждались работы, проводимые в этом году по совершенствованию интернет-портала e-sosial, увеличению его функциональных возможностей и внедрению новейших технологических решений.

Сообщалось, что только в этом году Центр цифровых инноваций DOST при министерстве был награжден 12 международными премиями за достижения в цифровой сфере, и что в настоящее время ведется обмен опытом по применению электронных услуг более чем с 20 странами.

За первые пять месяцев текущего года в центрах DOST было обслужено 324 тысячи граждан: при этом работы по обеспечению оперативности услуг в этих центрах продолжаются. Отмечено, что среднее время обслуживания граждан в центрах DOST продолжает сокращаться и в этом году составило 6 минут 37 секунд, а время ожидания в очереди снизилось до 2 минут 15 секунд. Обсуждались обмены опытом и информацией, в том числе оказание экспертной поддержки для внедрения модели DOST в Молдове и использование опыта DOST в системе государственных социальных услуг Узбекистана.

Подчеркнуто, что за период с января по май 2024 года инвалидность была установлена у 19,4 тысячи человек, а реабилитационные услуги получили 44 тысячи человек с инвалидностью, что на 66 процентов больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Также за последние пять месяцев 6,9 тысячи человек с инвалидностью получили 50,8 тысячи реабилитационных средств. После 44-дневной войны 473 военнослужащих были обеспечены 566 высокотехнологичными протезами. В этом году также начато обеспечение лиц с инвалидностью, связанной с войной, специальными спортивными протезами для бега.

Сообщено, что с 1 декабря прошлого года в Карабахском региональном центре DOST в Барде действует реабилитационный пункт RehaPoint, где реабилитационные услуги получили 623 человека с инвалидностью, и было выдано более 300 реабилитационных средств.

Было отмечено, что ведется работа по государственному контролю за соблюдением трудового законодательства, совершенствованию нормативно-правовой базы в области трудовых отношений, внедрению инновационных механизмов контроля в этой сфере, а также приведению национальной системы стандартизации труда в соответствие с международными требованиями.

На заседании обсуждалась деятельность центров DOST, дальнейшее расширение электронных услуг в социальной сфере, работы в области медико-социальной экспертизы и реабилитации, а также применение инновационных решений для государственного контроля за соблюдением трудового законодательства. Кроме того, были обсуждены и утверждены новые профессиональные и квалификационные стандарты.