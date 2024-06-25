Герой или предатель? главная тема

Евгений Бай, автор haqqin.az, Вашингтон

Более чем 10-летняя судебная сага основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа закончена. Теперь он свободный человек и возвращается на родину — в Австралию. Там его ждет жена Стелла и двое сыновей — 5 и 7 лет. Их мама не сказала, что скоро приедет отец, а лишь пообещала «очень большой сюрприз».

Из судебного зала на острове Сайпан, где слушалось дело к борту самолета Ассанжа сопровождал Кевин Радд, в прошлом премьер–министр Австралии, ныне посол этой страны в США. Австралийские власти приветствовали освобождение своего гражданина на самом высоком уровне.

«Дальнейшее заключение Ассанжа ничего не дало бы никому», - заявил нынешний премьер-министр страны Энтони Элбаниз. — Независимо от всех мнений, которых придерживаются люди это дело тянулось слишком долго. И мы хотим, наконец, привезти его в Австралию».

Спор между сторонниками «чистой журналистики», которые считают своим долгом раскрывать неприглядные секреты своих правительств и защитников национальной и прочей безопасности, разумеется, далек от завершения и в Америке, и во всем мире

Однако, чтобы доставить Ассанжа домой австралийским властям придется выложить кругленькую сумму в полмиллиона долларов. Освобожденному «узнику совести» правительство США запретило улетать из Сайпана коммерческим рейсом, и он вынужден был воспользоваться услугами частого бизнес джета. Стелла не знает, вынуждено ли будет семейство компенсировать эти траты, и пока вопрос не решен, отказывается отвечать на вопросы об их будущем.

Будущее Ассанжа, который говорит о себе исключительно как о журналисте-расследователе не ясно, а прошлое осталось чрезвычайно мутным. В Америке так и не разобрались, кто он, основатель WikiLeaks – герой, который открыл миру глаза на преступления, которые совершали американские войска в Ираке или предатель, поставивший по угрозу национальную безопасность США.

А разоблачения Ассанжа были монументальными. В них было видео того, как американский вертолет расстреливает невооруженных людей в Багдаде, среди которых был корреспондент Reuters, собраны многочисленные факты о пытках узников американской тюрьмы в Гуантанамо, опубликовано более четверти миллиона дипломатических депеш, разосланных посольствами США по всему миру.

В Америке так и не разобрались, кто он, основатель WikiLeaks – герой, который открыл миру глаза на преступления, которые совершали американские войска в Ираке или предатель

Освобождение Ассанжа было воспринято в Америке с радостью одними и гневом другими. Среди последних оказался бывший вице-президент страны Майк Пенс. «Джулиан Ассанж поставил под угрозу жизнь наших военнослужащих во время войны и его следовало судить и приговорить к длительному сроку тюрьмы, - говорит он. — Сделка Байдена с ним стала карикатурой на правосудие».

Далеко не все республиканцы солидарны с Пенсом. Конгрессмен из Кентукки Томас Масси заявил, что «освобождение Ассанжа — прекрасная новость, но это ужасно, что он провел столько время в тюрьме лишь за то, что занимался журналистикой».

С Пенсом между тем сомкнулись видные демократические политики, хотя и по другой причине. Они не могут простить Ассанжу кражу е-мейлов из предвыборного штаба Хиллари Клинтон. Файлы стали доступны русскими хакерам и это, как считают демократы, нанесло непоправимый вред госпоже Клинтон, так как сначала были опубликованы во время Национального съезда Демпартии, а затем порциями выкладывались вплоть до самих выборов.

Майк Пенс осуждает освобождение Ассанжа и с ним солидарны многие

Но есть и другая позиция. Считалось, что в Америке журналист, который обрадовал даже секретные материалы властей находится под защитой 1-ой поправки к конституции. Так думал и сам Ассанж, но он ошибался. Далеко не все, что признано в теории действует в этой весьма жесткой стране на практике.

И начальный судебный приговор, который «пообещал» ему 175 лет заключения стал сильнейшим ударом по свободе печати в США и стреножил журналистов, которые осмеливаются вскрывать секреты власть предержащих в Америке.

«То, как отнеслись к Ассанжу, стало жестким предупреждением всем журналистам и осведомителям, чтобы они сидели тихо и не высовывались», - говорит Алан Расбриджер, бывший главный редактор британской Guardian, которая публиковала секретные файлы Ассанжа.

Майкл Мур не скрывает своего восторга

Как пишет газета, известный режиссер–документалист Майкл Мур, близкий друг Ассанжа, который навещал его, когда тот находился в заточении в посольстве Эквадора в Лондоне призывает американское правительство «извиниться перед этим человеком, которого подвергли столь жестокой пытке». «Хорошие люди во всем мире никогда не забудут вашей жертвы», - сказал он ему.

Спор между сторонниками «чистой журналистики», которые считают своим долгом раскрывать неприглядные секреты своих правительств и защитников национальной и прочей безопасности, разумеется, далек от завершения и в Америке, и во всем мире. До сих пор не завершено дело бывшего контрактника Агентства национальной безопасности Эдварда Сноудена, который вскрыл строго секретные программы слежки американских спецслужб.

Сноуден по обвинению в шпионаже может быть приговорен на родине к пожизненному заключению или смертной казни. Ирония в том, что он при самом активном участии Кремля обрел убежище в России, где, как известно, тем, кто раскрывает секреты спецслужб ничего не грозит.