Евгений Бай, автор haqqin.az, Вашингтон 13:46

Более чем 10-летняя судебная сага основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа закончена. Теперь он свободный человек и возвращается на родину — в Австралию. Там его ждет жена Стелла и двое сыновей — 5 и 7 лет. Их мама не сказала, что скоро приедет отец, а лишь пообещала «очень большой сюрприз». Из судебного зала на острове Сайпан, где слушалось дело к борту самолета Ассанжа сопровождал Кевин Радд, в прошлом премьер–министр Австралии, ныне посол этой страны в США. Австралийские власти приветствовали освобождение своего гражданина на самом высоком уровне. «Дальнейшее заключение Ассанжа ничего не дало бы никому», - заявил нынешний премьер-министр страны Энтони Элбаниз. — Независимо от всех мнений, которых придерживаются люди это дело тянулось слишком долго. И мы хотим, наконец, привезти его в Австралию».

Однако, чтобы доставить Ассанжа домой австралийским властям придется выложить кругленькую сумму в полмиллиона долларов. Освобожденному «узнику совести» правительство США запретило улетать из Сайпана коммерческим рейсом, и он вынужден был воспользоваться услугами частого бизнес джета. Стелла не знает, вынуждено ли будет семейство компенсировать эти траты, и пока вопрос не решен, отказывается отвечать на вопросы об их будущем. Будущее Ассанжа, который говорит о себе исключительно как о журналисте-расследователе не ясно, а прошлое осталось чрезвычайно мутным. В Америке так и не разобрались, кто он, основатель WikiLeaks – герой, который открыл миру глаза на преступления, которые совершали американские войска в Ираке или предатель, поставивший по угрозу национальную безопасность США. А разоблачения Ассанжа были монументальными. В них было видео того, как американский вертолет расстреливает невооруженных людей в Багдаде, среди которых был корреспондент Reuters, собраны многочисленные факты о пытках узников американской тюрьмы в Гуантанамо, опубликовано более четверти миллиона дипломатических депеш, разосланных посольствами США по всему миру.

Освобождение Ассанжа было воспринято в Америке с радостью одними и гневом другими. Среди последних оказался бывший вице-президент страны Майк Пенс. «Джулиан Ассанж поставил под угрозу жизнь наших военнослужащих во время войны и его следовало судить и приговорить к длительному сроку тюрьмы, - говорит он. — Сделка Байдена с ним стала карикатурой на правосудие». Далеко не все республиканцы солидарны с Пенсом. Конгрессмен из Кентукки Томас Масси заявил, что «освобождение Ассанжа — прекрасная новость, но это ужасно, что он провел столько время в тюрьме лишь за то, что занимался журналистикой». С Пенсом между тем сомкнулись видные демократические политики, хотя и по другой причине. Они не могут простить Ассанжу кражу е-мейлов из предвыборного штаба Хиллари Клинтон. Файлы стали доступны русскими хакерам и это, как считают демократы, нанесло непоправимый вред госпоже Клинтон, так как сначала были опубликованы во время Национального съезда Демпартии, а затем порциями выкладывались вплоть до самих выборов.

Но есть и другая позиция. Считалось, что в Америке журналист, который обрадовал даже секретные материалы властей находится под защитой 1-ой поправки к конституции. Так думал и сам Ассанж, но он ошибался. Далеко не все, что признано в теории действует в этой весьма жесткой стране на практике. И начальный судебный приговор, который «пообещал» ему 175 лет заключения стал сильнейшим ударом по свободе печати в США и стреножил журналистов, которые осмеливаются вскрывать секреты власть предержащих в Америке. «То, как отнеслись к Ассанжу, стало жестким предупреждением всем журналистам и осведомителям, чтобы они сидели тихо и не высовывались», - говорит Алан Расбриджер, бывший главный редактор британской Guardian, которая публиковала секретные файлы Ассанжа.