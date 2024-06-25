Главное управление по борьбе с наркотиками Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана за последние 25 дней изъяло из оборота 165 кг наркотических средств, стоимость которых на «черном рынке» составляет 3 млн манатов. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

В ходе операций изъяты марихуана, героин, метамфетамин, опиум, а также 9 900 таблеток метадона, трамадола и лирики.

В течение мая в столице и регионах были проведены 24 операции против незаконного оборота наркотиков, задержаны 26 человек и 2 члена организованной группы. 9 из них - лица, занимавшиеся поставкой наркотиков на территорию страны.

По фактам возбуждены уголовные дела, в отношении задержанных лиц решением суда избрана мера пресечения в виде ареста.