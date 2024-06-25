На офис оппозиционной грузинской партии "Единое национальное движение" в городе Поти напали прошлой ночью. Об этом пишут грузинские СМИ.

По словам председателя районной организации Давида Хомерики, в здании разбиты окна. Там стоят стеклопакеты, поэтому это не может быть результатом непогоды, добавил он.

"В окна несколько раз сильно бросали тяжелый предмет, после чего они разбились. Это центральная улица, везде установлены камеры, и не сложно будет увидеть, кто это сделал, но у меня нет надежды на расследование", – сказал Хомерики.