Лавров: Произошла «эстонизация» Европы

Министр иностранных дел Сергей Лавров констатировал, что произошла "эстонизация" Европы, а в качестве будущих руководителей ЕС намечены русофобы. Такое мнение он высказал, выступая на X Международном научно-экспертном форуме "Примаковские чтения".

"Сейчас - да, эстонизация. Наиболее ярые русофобы уже определены в качестве будущих руководителей структур Евросоюза. Это печально", - констатировал Лавров.

Также министр подчеркнул, что Россия заинтересована лишь в том, чтобы с Запада в целом и Европы в частности не исходили угрозы ее безопасности. Что касается ЕС, то там, по мнению Лаврова, хозяйничают уже совсем не европейцы.