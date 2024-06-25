Кремль об ордере на арест Герасимова и Шойгу
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал выданные Международным уголовным судом (МУС) ордера на арест Сергея Шойгу и Валерия Герасимова. Он заявил, что «в Кремле их считают абсурдными».
«Мы считаем их абсурдными, как и прошлые два ордера, которые касались главы государства, нашего детского омбудсмена», - заявил Песков.
МУС вчера, 25 июня, выдал ордера на арест экс-министра обороны, секретаря Совбеза РФ Сергея Шойгу и начальника Генштаба Валерия Герасимова. В числе причин суд назвал удары по энергетическим объектам Украины.