Историческая многомиллиардная сделка между США и Турцией

Вице-президент Торговой палаты США по Ближнему Востоку, Центральной Азии и Турции Дженнифер Миель заявила, что между Вашингтоном и Турцией обсуждаются соглашения стоимостью более 40 миллиардов долларов, в основном в аэрокосмическом и оборонном секторах, пишет турецкая пресса.

Миель отметила, что компании США и Турции активно сотрудничают и совместно противостоят наиболее актуальным мировым проблемам.

Она также сообщила, что в Турции работает около 2000 американских компаний и выразила желание, чтобы больше турецких компаний инвестировали в США.

Миель обратила внимание на амбициозную повестку экономических реформ Турции и подчеркнула, что это продолжит привлекать больше инвестиций.