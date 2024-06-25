Успех Украины в Часов Яре
ВСУ выбили российские войска из микрорайона «Канал» в ходе контратаки под Часов Яром, пишет издание Bild.
Отмечается, что ранее ВС РФ пытались обойти микрорайон с флангов и атаковать напрямую. Временно им удалось занять разрушенные здания, однако ВСУ выбили россиян оттуда.
Как сообщил эксперт Bild по анализу открытых данных Юлиан Рёпке, также российские войска пытаются безуспешно контратаковать Калиновку к северу от «Канала», откуда ранее их отбросили после кратковременного захвата поселка.