У Зеленского отвергли план Трампа

Советник главы Офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк отверг предложение советников бывшего президента США Дональда Трампа по заморозке войны в Украине по линии фронта. Подоляк отметил, что замораживать войну таким образом было бы странно, поскольку Россия нарушила международное право и ее армия находится на украинской территории.

«У Украины есть абсолютно четкое понимание, и оно прописано в формуле мира, предложенной президентом Зеленским. Там четко прописано - мир может быть только справедливым и мир может быть основан только на международном праве», - сказал он в интервью Reuters.

Подоляк отметил, что война не может закончиться без привлечения России к ответственности. Он также назвал абсурдными условия прекращения огня, предложенные президентом России Владимиром Путиным. «Мы видим план Путина, он абсолютно нелеп», - подчеркнул советник главы Офиса президента Украины.