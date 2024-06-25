Захарова о главе Совбеза Армении: «Это что, секретарша?»

Есть вещи, «которые невозможно комментировать, не имея медицинского образования», заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на еженедельном брифинге, прокомментировав заявление секретаря Совета безопасности Армении Армена Григоряна о том, что Россия якобы «передала Нагорный Карабах Азербайджану».

«Вы серьезно сейчас читаете с листа? Он такое заявил? А в каком году это произошло? Как этот человек называется? Хочется вернуть тот тезис, который был придуман с той стороны: возможно, речь идет о какой-то секретарше.

Я считаю, что есть вещи, которые невозможно комментировать, не имея медицинского образования. У меня нет возможности применить какие-то навыки в этой сфере. Но по-другому к этому невозможно относиться», - отреагировала Захарова на просьбу прокомментировать заявление.