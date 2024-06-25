Эрдоган призывает все страны объединиться против «психопата»

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху при поддержке Запада «сровнял Газу с землей», а теперь «положил глаз на Ливан», заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на заседании парламентской группы правящей Партии справедливости и развития.

«Жаль, что эти государства, которые говорят о правах человека, являются пленниками такого психопата, как Нетаньяху. Попытка Нетаньяху распространить войну на регион представляет собой большой риск. Исламский мир и страны Ближнего Востока должны выступить против этого кровавого плана, прежде чем он будет осуществлен. Турция поддерживает братский народ и государство Ливан. Я призываю другие страны сделать то же самое», - сказал глава Турции.