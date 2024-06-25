Икрам Нур, автор haqqin.az 16:10

В частых и не только частных беседах с западными экспертами у них зачастую сквозит непонимание: «А что это глобальный Юг нас так не любит? Разве мы не самые демократичные, не самые богатые и вообще красавчики. Разве можно предпочитать нас какому-то там Китаю?» Вот вам свежий пример: талибы отправили чиновников Министерства горной промышленности учиться в Китай. 22 человека пройдут 14-дневний курс «Развитие и управление афганскими недрами», посвященный лабораторным исследованиям минералов.

И спорить, и доказывать, даже с безотказными аргументами, здесь совершенно бесполезно. Словно бронещиток закрывается – и все, мозг в танке, джавелином не пробить. Но вот Афганистан в последние пару лет преподнес яркий пример, почему на глобальном Юге с большим доверием относятся к Китаю, а не к коллективному Западу. Тешу себя надеждой, что и для читателей haqqin.az, публике весьма взыскательной и интеллектуальной, эти примеры покажутся весьма показательными, как бы они не относились к режиму талибов. Впрочем, здесь-то речь не о них, а об афганцах, кем бы они ни были, пуштунами ли, таджиками, узбеками или хазарейцами. Жить-то без нищеты и в безопасности всем хочется. За период с 1 по 10 июня нынешнего года Афганистан продал 150 000 тонн (1,1 миллиона баррелей) сырой нефти из бассейна Амударьи более чем на 80 миллионов долларов. Как пишут в серьезных изданиях, «это знаменует собой поворот судьбы для одного из самых нестабильных регионов Ближнего Востока, поскольку страна ранее импортировала 50 000 баррелей нефти, которые она ежедневно потребляет, из соседних стран, таких как Иран и Узбекистан». Все началось год назад, когда китайская нефтекомпания Xinjiang Central Asia Petroleum and Gas Co (CAPEIC) подписала 25-летний контракт с «Талибаном», гарантировав вложить к 2026 году $540 миллионов в афганскую нефтедобычу. А всего бассейн Амударьи, охватывающий Афганистан и Таджикистан, по оценкам, содержит 962 миллиона баррелей сырой нефти и около 15 миллиардов кубических метров природного газа. И это по оценкам Геологической службы США за 2011 год.

То есть все 20 лет американской оккупации Афганистан был импортером нефти, завозимой из Ирана и Узбекистана. При разведанных запасах, на минуточку. Всего через год после начала сотрудничества с КНР со сравнительно небольшими китайскими инвестициями, а 540 миллионов долларов в этой сфере – деньги небольшие, он стал экспортером. Так каким там «государственным строительством» все это время занимались в Вашингтоне? И уж совсем крамольный вопрос: куда, стесняюсь спросить, испарились те два миллиарда долларов, которые американский трастовый «Целевой фонд восстановления Афганистана», ARTF, выделял на «развитие» газо- и нефтедобычи в афганской части бассейна Амударьи в этой стране? Да, наверное, туда же, где исчезли 137 миллиардов долларов «на восстановление Афганистана». Что, как говорил в свое время в докладе Конгрессу специальный генеральный инспектор США по реконструкции Афганистана (SIGAR) Джон Сопко, в сегодняшних ценах сильно превышает послевоенный план Маршалла для Европы.