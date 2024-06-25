Россия Грузии: По какому пути скажете, по такому и пойдем

Россия «приветствует» предложения грузинских политиков о восстановлении дипломатических отношений с Грузией и «готова к этой работе», заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Председатель грузинской оппозиционной партии «Солидарность во имя мира» Михаил Жгенти на днях выступил с идеей о «своевременности» запуска процесса восстановления дипломатических отношений Грузии и России.

Захарова заявила, «что разрыв дипломатических отношений – наследие прежнего режима в Грузии».

«Инициатором разрыва отношений с Грузией была не Россия, это произошло по инициативе режима Михаила Саакашвили. С тех пор восстановление двусторонних отношений обставлялось условиями, которые вступали в противоречие с существующими в регионе реалиями. Еще в 2012 году грузинские власти выступили с предложением о запуске процесса нормализации двусторонних отношений – и его тогда Россия сразу поддержала. Мы продолжаем считать, что восстановление дипломатических отношений отвечает интересам двух наших народов, связанных общей историей, культурой, тесными экономическими связями и миллионами нитей человеческих судеб.

Поэтому мы поддерживаем любые начинания, которые идут в поддержку российско-грузинской нормализации. В этом контексте приветствуем упомянутую вами инициативу. Мы готовы идти по этому пути», - добавила Захарова.