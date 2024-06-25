Американского атташе нашли мертвым в Киеве
В киевской гостинице Hilton нашли тело атташе посольства США, сообщают украинские СМИ со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
«Вчера около 11:00 в гостиничном номере был найден труп атташе посольства США. На теле не были обнаружены следы насилия. Мужчина приехал в Украину 15 июня. Согласно медицинским показателям, которые предоставило посольство США, мужчина страдал от повышенного уровня холестерина», - рассказал источник.
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